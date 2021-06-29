محمد الفلاح - أول رد من شيرين عبدالوهاب على التسجيل المسرب: ادعولي بالذرية الصالحة

الثلاثاء 29 يونيو 2021

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على الرد على التسريب الصوتي الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، والذي جاء على لسان والد زوجها حسام حبيب، وكشف خلاله أسرارا شخصية.



وقالت شيرين في ردها، الذي نشرته، الإثنين، عبر حسابها على موقع تويتر: "عاوزه أطمن كل الناس على صحتي، أنا كويسة وحسام زوجي إنسان من أنضف رجالة الدنيا ومتربي وبيحبني أكتر من نفسي وميستهلش منكم كم القساوة دي عشان أنتوا متعرفهوش".

وأضافت شيرين، عبر تسجل صوتي: "هو بنى ليا شخصيتي ورجع ليا ثقتي بنفسي، وحسام بيحبني أنا وبناتي ومن ساعة ما اتجوزني معملش أي حاجة، الست حماتي اللي ربت راجل هي ست عظيمة.. وادعو ليا أنا وحسام بالذرية الصالحة وحسام نقي ونظيف".

وتابعت شيرين حديثها فى الجزء الثاني من التسجيل قائلة: "الفيزا بتاعتي مش معاه وكل الكلام مش مظبوط لأني كلي كده بتاعة جوزي، راجل من عيلة محترمة أوي ومقبلش إن حد يتكلم عليه كده ولا هو ولا والدته".

وقالت: "حسام راجل مفيش زيه، بقالنا 4 سنين متجوزين ولو كان عاوز يستفيد مني كان عمل أغنية سينجل.. وكل الناس بتختلف وبتتخانق عادي، وحسام بيحبني وحاسة معاه بالأمان، كفاية أنه طلع من حياتي كل الناس اللي بتستغلني وطلع كل الثعابين والحاجات الفاسدة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لزواج ابنه حسام من أخرى غير شيرين، بهدف الإنجاب، إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة اجتماعية غير ملائمة.