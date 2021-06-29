شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي قمر يحذف صورته مع ابنته أثناء الصلاة بالنضارة بعد هجوم السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذف الفنان مصطفى قمر صور كان نشرها تجمعه بابنته جودى وهما يصليان، عبر موقع الصور انستجرام، وتعرض الفنان مصطفى قمر لانتقادات عديدة بعد نشر الصور، وطالبه بعض المتابعين بحذف الصور.

وكان الفنان مصطفى قمر قد شارك متابعيه بصور يرتدى نظارة، عبر حسابه على إنستجرام مع جودى، وكتب على الصورة، قائلاً: "حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوي لئيمة أروبة وشافت الكاميرا.. ادخلوا علي التيك توك صورت جزء برضه بس بتداري وشها أمال مش بتتكسفي ليه ياجودي لما بتغني".



مصطفى قمر وابنته

وهاجم بعض المتابعين الفنان مصطفى قمر، وطالبوه بحذف الصور مشيرين إلى أن الصلاة ليست مجال للمزاح، وهو ما دعا قمر لحذف الصور من انستجرام.

وكان وجه النجم مصطفى قمر، رسالة شكر لكل النجوم الذين حضروا حفل زفاف نجله الأكبر إياد الذى أقيم الإسبوع الماضى، ونشر مصطفى قمر صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب، قائلا: "فرح إياد ابني وعروسته سارة بنتي فعلا فرحة من القلب شكرا لكل أخواتي نجوم مصر والوطن العربي الحب باين في عنيكم تسلم رجليكم اللي جابتكم.. وشكرا لتعبكم اللي لا يقدر بتمن حبكم في قلبي لا يوصف، ربنا يسعدكم عقبال عندكم جميعا وتفرحوا من قلبكم ".



مصطفى قمر

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس"بمشاركة هانى سلامة، وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.