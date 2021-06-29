شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: لما قرأت فيلم "ماما حامل" ضحكت وعجبنى وبهتم برسالة الفيلم والإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة ليلى علوى ضيفة في برنامج "its show time" مع الإعلامية دينا حويدق، المذاع على قناة cbc، وكشفت خلال الحلقة عن كواليس فيلمها الجديد "ماما حامل" قائلة: "أول ما قرأت سيناريو الفيلم ضحكت وعجبنى أوى وحسيت أنه فكرة جديدة، وعجبتنى التوليفة جدا".

وأضافت ليلى علوى: "فيلم ماما حامل كان في اختلاف كتير عن الحاجات اللى عملتها قبل كده وهو كان حاجة مبهجة للناس جدا، والشخصية جديدة عليا كفكرة وكموضوع، وكمان شدنى لأنه لايت كوميدى وأسرى أيضا، واتعمل بشكل لذيذ وكل فريق العمل كانوا هايلين".

وعن اهتمام ليلى علوى برسالة الفيلم أم الايرادات قالت: "الفيلم بالنسبة ليا رقم 1 وأكيد لازم أهتم برده بالشباك والإيرادات؛ لأن ده لصالح الفيلم والمنتج والموزع وكل صناع العمل، وأنا بجتهد وبقول يا رب، والحمد لله ربنا كرمنا وحققنا الاتنين".

يذكر أن آخر أعمال النجمة ليلى علوى فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة كل من: ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الإتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين.