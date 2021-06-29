شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام توجه رسالة لشيرين عبدالوهاب: بنت الأصول ومتربية على الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة الكبيرة أنغام رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، على خلفية رد الأخيرة على التسريبات المتداولة على لسان والد زوجها الفنان حسام حبيب، قائلة: "بنت الأصول، ومتربية على الأصول".

ونشرت أنغام صورة لشيرين عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت عليها :"بنت الأصول ومتربية على الأصول".



أنغام

وحرصت النجمة شيرين عبدالوهاب، الرد في تسجيل صوتى على التسريبات التى نشرتها إحدى الصحف اللبنانية لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، وهو يتحدث عن حياة نجله الشخصية.

وقالت فى الجزء الثانى من التسجيل: "الفيزا بتاعتى مش معاه وكل الكلام مش مظبوط لأنى كلى كده بتاعته زوجى راجل من عيلة وعيلة محترمة أوى.. ومقبلش أن حد يكلم عليه كده.. ولا هو ولا والدته وحسام راجل مفيش زيه بقالنا 4 سنوات متجوزين.. ولو كان عاوز يستفيد منى كان عامل أغنية سينجل وكل الناس بتختلف وبتتخانق عادى وحسام بيحبنى وحاسة معاه بالأمان.. كفاية أنه طلع من حياتى كل الناس اللى بتستغلنى وطلع كل الثعابين والحاجات الفاسدة".

وكانت قد قالت في الجزء الأول من التسجيل: "عاوزه أطمن كل الناس على صحتى أنا كويسة وحسام زوجى إنسان من أنضف رجالة الدنيا ومتربى وبيحبنى أكتر من نفسى وميستهلش منكم كم القساوة دى عشان أنتوا متعرفهوش، هو بنالى شخصيتى ورجعلى ثقتى بنفسى وحسام بيحبنى أنا وبناتى ومن ساعات متجوزنى معملش أي حاجة الست حماتى اللى ربت راجل ست عظيمة وأدعو ليا أنا وحسام بالذرية الصالحة وحسام نقى ونظيف".

ورد السيد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، على التسريبات التي نشرتها إحدى المجلات اللبنانية، وتظهره وهو يتحدث عن حياة نجله الشخصية، حيث قال لـ"الخليج 365": "دي مجلة صفرا بتقوم على الفضائح، وده كلام مفبرك وباين من طريقة الأسئلة والردود، ولو ليهم فرع في القاهرة هقاضيهم".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي لها وغيرها من الأمور الشخصية.