شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ينتهى من تصوير أغنية "أم أحمد" على طريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم حمادة هلال من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أم أحمد" في أحد الاستديوهات الخاصة بمنطقة الهرم، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت، كعادته مؤخرًا فى نجاح عدد من أغانيه وتصدرها التريند.

وكان النجم حمادة هلال أدى مؤخرًا مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وشارك متابعيه وجمهوره بصورته من أمام بيت الله الحرام مرتديًا زى الإحرام والكمامة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة مؤخرًا فى دخول المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا، وحرص على الدعاء لوالدته المتوفية، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلاً: "يارب لك الحمد والشكر على كل النعم اللهم اغفر وأرحم امى".

وطرح مؤخرا النجم حمادة هلال كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضى.

كما طرح النجم حمادة هلال كليب أغنيته "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.