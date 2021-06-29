ياسمين صبري في عرض البحر وهنا الزاهد على الشاطئ.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ونشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بالأخضر على متن يخت في عرض البحر.

مروة الأزلي

ونشرت الفنانة مروة الأزلي، صورة لها عبر "إنستجرام" بالعباءة السوداء، وعلّقت: "خناقة كل سنة البيكيني ولا البوركيني.. كان مالها العباية السمرا".

ميريام فارس

ونشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس، صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بملابس رياضية.

هدي الإتربي

ونشرت الفنانة هدي الإتربي، صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها على شاطئ البحر.

ميرنا نور الدين

ونشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة لها من أحدث ظهور لها عبر موقع "إنستجرام".

محمود حجازي

ونشر الفنان محمود حجازي، صورة له عبر "إنستجرام"، من رحلته الصيفية إلى دبي، وسأل جمهوره: "إيه أحلى مكان سافرتوه أو نفسكوا تسافروه؟".

مي الغيطي

ونشرت الفنانة مي الغيطي، صورة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

أمير طعيمة

ونشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، صورة لها في حمام السباحة عبر "إنستجرام".

تارا عماد

ونشرت الفنانة تارا عماد، صورة لها بفستان أسود أنيق، نالت إعجاب متابعيها عبر "إنستجرام".

هنا الزاهد

ونشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة لها على شاطئ البحر، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".