شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: طالبت بفكرة مسلسلات الـ5 حلقات من 12 سنة والست الصعيدية واعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة ليلى علوى، ضيفة في برنامج "its show time" مع الإعلامية دينا حويدق، المذاع على قناة cbc، وكشفت خلال الحلقة عن تجربة الـ5 حلقات في حكاية "ست الهوانم" من مسلسل "زى القمر"، وقالت: "أنا من زمان وأنا بطالب بفكرة الـ5 حلقات من أكتر من 12 سنة، وأنا كنت أول واحدة عملت الـ15 حلقة وطلبت إننا نعمل موسم رمضان على 3 أجزاء كل جزء 10 حلقات، وكمان فكرة أن المسلسل 30 حلقة استحالة تطلع كل الحلقات بنفس المستوى ونفس التشويق والإثارة".

وأضافت ليلى علوى: "شخصية مريم اللى عملتها في حكاية ست الهوانم حبيتها جدا وهى صعيدية معاصرة، وحبيت في الموضوع إن الشخصية أصلها طيب ولديها مسؤولية المرأة المصرية والصعيدية وبالرغم ان معندهاش درجة تعليم كافية إلا أنها واعية ولديها قوة شخصية وإرادة وقوة ايمان بأن ربنا هيكرمها، وطبعا كان في ناس بتساعدنا فى لهجة وطريقة كلام أهل الصعيد".

وتابعت: "أكتر حاجة عجبانى هو موضوع الست الصعيدية لأنهم في الحقيقة هما بيشيلوا كل حاجة في البيت والرجل بيعتمد عليها في كل حاجة من تربية الأطفال ومسؤولية البيت وتدابير مصروفاته، واه طبعا الرجل بيتعب وبيشتغل ولكن هي العمود الفقرى للبيت".

يذكر أن آخر أعمال النجمة ليلى علوى فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الإتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين.