خمنوا من يكون هذا الشاب.. فنان شهير جدًا تزوج من فردوس عبد الحميد

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:57 مساءً - “قول للزمان ارجع يا زمان”، هذا هو التعليق الشائع من كل شخص يرى صورة لأخر أو لنفسه وهو صغير أو في مرحلة الشباب، وهذا ما علق به الجمهور عندما شاهدوا هذه الصوة النادرة لفنان شهير جداً.

ومن الواضح في الصورة أن هذا الفنان كان يلعب الملاكمة في شبابه قبل أن يعمل في الفن، فعند ظهوره على الشاشة كان قد أنهى فترة شبابه فلا أحد يعلم بملامحه وهو شاب كيف كان.

ولكن بتدقيق النظر في ملامحة تستطيع معرفته بكل سهولة، هل تمكنت من ذلك؟ والآن جاء وقت الإجابة، هذا هو الفنان نبيل الحلفاوي وهو في العقد الثاني من عمره، وهذه الصورة نشرتها صفحة تعتم بذكريات الفنانين والفنانات خاصة في مرحلة الصغر والشباب.

وانهالت التعليقات على الصورة من قبل الجمهور الذي أبدى إعجابه بالتغيير الكبير الذي ظهر في ملامح الحلفاوي الآن ولكن هذا أمر طبيعي بحكم السن.

وما لا يعرفه الكثيرون أن نبيل الحلفاوي تزوج من الفنانة فردوس عبد الحميد منذ أربعين سنة، واستمر زواجهم لمدة 5 سنوات ثم انفصلا بعد ذلك، وأنجبا ابنهما المخرج “خالد الحلفاوي”.

نبيل الحلفاوي من أبناء محافظة الجيزة ولد في 22 أبريل عام 1947، ويبلغ من العمر 74 سنة.