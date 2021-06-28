فراس ابراهيم يصف محمد رمضان بالمستفِزّ.. أنا ما فيني أشلح وأظهر عاري الصدر، أقسم بالله ما بطلع من بيتي لمدة شهر

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:57 مساءً - كشف النجم السوري فراس إبراهيم خلال لقاء إذاعي بصراحة عن رأيه في الفنان محمد رمضان والأفعال التي يقوم بها والتي تثير الجدل بين الجمهور، مؤكداً أنه يعي تماماً ما يقوم به ويتقصدّه إذ قال إن “رمضان موهوب جداً، ويحب تحدي كل ما هو عكس الاتجاه،

وفي سوريا العقلية مختلفة ولا يجرؤ أحد على أن يفعل مثله، حتى الصور التي ينشرها ويظهر فيها عاري الصدر”، وأضاف: “أنا ما فيني أشلح وأظهر هيك، أقسم بالله ما بطلع من بيتي لمدة شهر”.

وتابع: “محمد يعرف أنه يستفز الناس، لكن هذا الاستفزاز يجلب له الإعجاب والأموال، مثلاً عندما يقدم أغنية تحقق ملايين المشاهدات، أوقفوه وشتموه، لم يهتم بل نشر صورته وهو يسافر إلى دبي ويجلس في طائرة خاصة… هو مستفز لدرجة أن تضع “لايك” لصوره”.

واختتم إبراهيم كلامه عن رمضان قائلاً: “هو حالة خاصة لا يستطيع أحد تقليده، لن تجد أحمد السقا أو أحمد عز يتصرفان مثله”.

وفي البداية، نشر رمضان مقطع فيديو يوثّق حديث فراس عنه وعلّق عليه بـ”إيموجي” لوجوه ضاحكة، ثم تنبّه للأمر ونشر صوراً عبر خاصية “إنستغرام” وقدّم الشكر له وكتب: “الفنان السوري القدير فراس إبراهيم احترم رؤيتك واعتزّ بشهادتك”.