كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:57 مساءً - ابن الوز فنان، مطرب وفنان شهير، وابنه دخل عالم الفن أيضًا واستطاع أن يثبت نفسه وهو مازال في بداية مشواره،
ظهر معه وهو طفل في فيلمين من أشهر أفلامه، وها هو الآن فنان شاب.
ففي أحد المشاهد في فيلم “بحبك وانا كمان”، ظهر وهو يطير طائرة وفجأة ينقطع حبلها، فيراه والده ويغني له،
وظهر في فيلم قلب جرئ كان ابنه، أصبح الآن من السهل معرفته.
إنه الفنان الكبير والمطرب الشهير مصطفى قمر وابنه تيم وهو من في الصورة بالأعلى.
وتيم من مواليد 29 سبتمبر 1996، ويبلغ من العمر 24 عام، وهو أكبر ابناء مصطفى قمر من زوجته غادة عيسى.
وظهر تيم مؤخرًا على الشاشة في عدد من الأعمال منها مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا، ليالي الحلمية الجزء السادس، أبو البنات، لدينا أقوال أخرى، أهو ده اللي صار
كانت هذه تفاصيل خبر هذا الطفل الجميل ابن فنان ومغني شهير وظهر معه في هذا الفيلم.. خمنوا من هو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.