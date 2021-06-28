كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:57 مساءً - شاركت الراقصة الأرمينية صافيناز في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصلة رقص قدمتها في إحدى حفلات الزفاف.
وكعادتها قامت صافيناز بالعديد من الحركات الراقصة الجريئة وارتدت بدلة رقص لمّاعة عبارة عن حمالة صدر و”فيزون” ونالت في ساعة واحد آلاف علامات الإعجاب والتعليقات.
وأشادت الممثلة المصرية وفاء عامر بصافيناز ورقصها وعلقت على منشورها فكتبت :”أحلى فرح وأحلى صافيناز.
أما الممثلة منة عرفة فكتبت :”أحلى صوفي قمررر”.
إشارة إلى أن صافيناز تنشط دائماً بنشر صورها خصوصاً على البحر في صفحتها الرسمية وتثير الجدل باستعراضها لمفاتنها.
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز ببدلة رقص لمّاعة وحركات جريئة.. وهكذا علقت وفاء عامر ومنة عرفة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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