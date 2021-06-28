الفنانة الفرنسية ماشا مريل تختتم زيارتها إلى مصر بزيارة معبد "فيلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت الفنانة الفرنسية ماشا مريل زيارتها لمصر، الإثنين، بزيارة معبد فيلة بأسوان على هامش تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

وأبدت ميريل سعادتها البالغة بزيارة مصر للمرة الثالثة، وقالت إن مصر أبهرت العالم بحضارتها وتاريخها الكبير، وحققت في تلك الزيارة حلمي بزيارة معبد أبوسمبل، الذي يعود لعصر رمسيس الثاني".

والتقطت ميريل صورا تذكارية لها في معبد فيلة وأيضا خلال جولتها النيلية.



وماشا مريل صاحبة مشوار طويل مع السينما يمتد لأكثر من نصف قرن، بدأت مشوراها الفني في بداية الستينيات من القرن العشرين، وتعتبر واحدة من نجمات الموجة الجديدة في السينما الفرنسية.

منحها المخرج الفرنسي الشهير جون لوك جودار دورا رئيسيا في فيلمه "السيدة المتزوجة" أو "امرأة متزوجة" سنة 1964، وهو الدور الذي يعتبره النقاد البداية الحقيقية للنجمة الفرنسية، لتقدم بعد ذلك أفلاما مهمة مع مجموعة من المخرجين الكبار في فرنسا وأوروبا.

من أشهر المخرجين الذين عملت معهم المخرج الأسباني لوي بونييل في فيلم "يوم جميل" سنة 1966، ومع موريس بيالا في فيلم " لن نشيخا معا" سنة 1972، ومع برتراند بليي في فيلم "زوج الأم" سنة 1981.

فضلا عن رائعة كلود لولوش"الواحد والآخر" سنة 1981، ثم في فيلم "الكرنفال الكبير" للمخرج ألكسندر أركدي سنة 1983 ثم في فيلم "فويفر" للمخرج جورج ويلسن سنة 1989، لتتواصل بعد ذلك أعمالها في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.

