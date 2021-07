أعلى 5 أفلام حركة تكلفة في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتطلب أفلام الحركة عادة ميزانية ضخمة، كي تكفل أجر الممثلين والمؤثرات البصرية الخاصة، مما يجعلها الأعلى تكلفة في عالم السينما.

واستعرض موقع "ذا ريتشست" الأمريكي، في التقرير التالي، أعلى أفلام الأكشن تكلفة في تاريخ السينما.



1- Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest





فيلم "قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل الميت" بطولة جوني ديب وكيرا نايتلي، ويتناول الجزء الثاني من سلسلة قراصنة الكاريبي قصة حب ملتوية، وتكلفت الميزانية 225 مليون دولار.

وتمكن الفيلم من اقتناص مليار دولار عالميًا إيرادات، وهو ما عوض الميزانية الضخمة التي أنفقت في تنفيذه.

وتكلف تنفيذ الجزء الرابع من السلسلة Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة) 378.5 مليون دولار، وهو الأعلى تكلفة في التاريخ حتى الآن.



2- Avengers: Age of Ultron





فيلم (المنتقمون: عصر الأولترون) بطولة روبرت داوني جونيور ومارك رافالو، وتكلف إنتاج الجزء الثاني من سلسلة أفنجرز 365 مليون دولار، وحقق 1.4 مليار دولار إيرادات.

3- Avengers: Endgame





فيلم (المنتقمون: نهاية اللعبة) بطولة روبرت داوني جونيور وكريس إيفانز، ويمثل ختام سلسلة أفنجرز.

تكلفت ميزانية الفيلم 356 مليون دولار، وتحولت إيراداته إلى ظاهرة حيث تمكن من اقتناص لقب الأعلى إيرادات في التاريخ.



4- Spider-Man 3





فيلم "سبايدرمان 3"، بطولة توبي ماجواير وكيرستين دانست، ويتناول صراع سبايدرمان ضد نفسه، وتكلفت ميزانيته 258 مليون دولار.

5- Justice League

فيلم "جاستس ليج"، بطولة هنري كافيل وبن أفليك، ويتناول اجتماع أبطال عالم دي سي لإنقاذ العالم.

تكلفت ميزانية الفيلم 300 مليون دولار، إلا أنه فشل في تحقيق إيرادات كافية وانتهى به المطاف لخسارة أموال طائلة.