أول رد من شيرين عبدالوهاب على "التسجيل المسرب": "ادعولي بالذرية الصالحة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على الرد على التسريب الصوتي الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، والذي جاء على لسان والد زوجها حسام حبيب، وكشف خلاله أسرارا شخصية.

وقالت شيرين في ردها، الذي نشرته، الإثنين، عبر حسابها على موقع تويتر: "عاوزه أطمن كل الناس على صحتي، أنا كويسة وحسام زوجي إنسان من أنضف رجالة الدنيا ومتربي وبيحبني أكتر من نفسي وميستهلش منكم كم القساوة دي عشان أنتوا متعرفهوش".



رد شيرين عبدالوهاب على التسريب الصوتي المزعوم لوالد حسام حبيب

وأضافت شيرين، عبر تسجل صوتي: "هو بنى ليا شخصيتي ورجع ليا ثقتي بنفسي، وحسام بيحبني أنا وبناتي ومن ساعة ما اتجوزني معملش أي حاجة، الست حماتي اللي ربت راجل هي ست عظيمة.. وادعو ليا أنا وحسام بالذرية الصالحة وحسام نقي ونظيف".