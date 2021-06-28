شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس ظهور هشام ماجد مع بيومى فؤاد فى "عودة الأب الضال" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان هشام ماجد من تصوير مشاهده كضيف شرف في مسلسل "عودة الأب الضال" مع الفنان بيومى فؤاد داخل ديكور شركة بالتجمع الخامس، حيث يظهر هشام ماجد خلال حلقة من حلقات العمل التي تعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف خلال الحلقات، ويجسد هشام ماجد دور ضابط مباحث مزيف بالحلقة الأولي.



هشام ماجد مع بيومى فؤاد ومؤلفى عودة الاب الضال

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

وفى سياق آخر يستعد هشام ماجد لتصوير فيلمه الجديد "حامل اللقب" تأليف إيهاب بليبل وإخراج هشام فتحى ويشارك في بطولته دينا الشربينى ومحمد سلام، حيث يخوض "ماجد" البطولة المطلقة في الفيلم للمرة الأولى، وذلك بعدما تعاون مع شيكو في العديد من الأعمال على مدار الأربعة سنوات الماضية.



هشام ماجد فى كواليس عودة الاب الضال

وظهر هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.



هشام ماجد فى كواليس تصوير عودة الاب الضال