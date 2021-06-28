شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعلن ختام ورشه بحضور 240 شابا وفتاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اليوم ختام ورش دورته الخامسة التي تقام في الفترة من 25 إلى 29 يونيو.

وقال المنتج صفي الدين محمود عضو لجنة تحكيم الورش: استمتعت مع شباب ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ووجدت مواهب مميزة في مجالات عدة بصناعة السينما وشاهدنا شباب متحمس يقدم طابعه الخاص دون تقليد ويملكون طبيعة تساعدهم علي تقديم أماكن تصوير رائعة وأشعر أنهم إضافة للسينما وأتمني الاستمرار في تقديم مثل هذه الورش.

وأضافت الفنانة سلوي محمد علي عضو لجنة التحكيم: أغلب الوجوه في القاعة أعلمها وأعلم قدراتهم وانتشار فكرة الورش بأسوان بعيدا عن العاصمة تجربة رائعة وأري مستقبل رائع للفن في أسوان وأحب وجوههم المميزة وتمسكهم بطابع المحافظة المميز في الملابس والشكل وهم شباب يعملون بحب انعكس في عملنا معهم وبقدر ما حاولت إفادتهم تعلمت منهم وتأثرت بهم.

وقالت المنتجة خلود سعد: أشكر مهرجان أسوان علي منحي فرصة التواجد وسط كل هؤلاء الشباب المتحمسين الموهوبين وإرجوا أن يستمروا بنفس حماسهم لأنهم مكسب للصناعة.

وأوضح مدرب الرسوم المتحركة إبراهيم سعد أنه يعمل مع شباب أسوان للعام الثالث وكل عام يحرص علي التواجد مع شباب وفتيات أسوان، وأبدي إعجابه بثقتهم بنفسهم وبموهبتهم وحرصهم علي تطويرها وتقديم أفكار جديدة ومبتكرة.

واستكمل الحديث السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان قائلا: نجح شباب أسوان في إثارة انتباه صناع السينما المتواجدون بدورة هذا العام، ومنذ خمس سنوات بدأ حلم الورش بمهرجان أسوان وقررنا وقتها إقامة مهرجان يفيد أهل المحافظة ولذلك قررنا تدشين الورش وأن لا نكتفي بتقديم مهرجان للأفلام فقط فالورش الفنية أنتجت فنانين كبار ومنتجين وكتاب يتصدرون الساحة حاليا وبالفعل وضعنا برنامج للاهتمام بتعليم الشباب كيفية صناعة الفيلم وبدأ الحلم بـ 7 أيام ثم 15 يوم واليوم تستمر الورش 120 يوما، ونحرص علي إقامة ورش جديدة كل عام وهذا العام أصبح هناك مسابقة لأفلام الورش بها 6 أفلام من إنتاج المهرجان ونفخر بها نتيجة تطوع المدربين بأجرهم والشراكات والرعاة الذين وفروا أماكن التدريب وتقديم احتياجات شباب الورش وإنتاج أفلام لهم .

وأعرب الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان عن سعادته وفخره بشباب أسوان ومدربي الورش والتطور الكبير الذي شهدته، ووجه الشكر للدكتور عبد الحق منطرش رئيس مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف لتوفيرهم دعوة للمخرج الفائز بالورش وعرض فيلمه ضمن عروض مهرجان الرباط والمشاركة في ورشها وأوضح أنها تجربة ثرية سيستفيد بها الفائز مؤكدا أن هذا لا يعني أن باقي الأفلام سيئة لأن الجميع فائز، وشدد علي أن إدارة المهرجان ستظل تطور وتقدم ورش جديدة لأن شباب أسوان مكسب حقيقي للمهرجان والمحافظة.

وقال الوزير المفوض إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في مصر إن شباب ورش مهرجان أسوان يستحق التحية والشكر هو وإدارة المهرجان لحرصهم علي تطوير قدرات الشباب.

وأضاف إبراهيم العافية: نحن سعيدون بالتعاون مع مهرجان أسوان وإقبال الشباب علي الحضور وخاصة الفتيات وأشكر كل المبدعين والمدربين الذين شاركوا في الورش فجميعنا فائزين وليس الفيلم صاحب الجائزة فقط وأنا سعيد بذهاب الفيلم الفائز ومخرجه لمهرجان الرباط، وسنظل ندعم الفنون والثقافة وكل الأفكار المتطورة في مصر وأتمني أن يتقدم لنا شباب أسوان بمشاريع لإنتاج أعمالهم وتطويرها وسنستمر في دعمنا لمهرجان أسوان وورشه وشبابه ونفخر بالنتيجة التي نشاهدها اليوم بأعيننا.

وعقب ذلك عرض فيلم قصير يوضح ما يحدث داخل الورش وطرق العمل والتدريب بها وما يقدم.

وقال سيد عبد الخالق مدير قسم الورش: قمنا هذا العام بتقديم ورشة توجية الممثل للمخرجين الشباب تحت إشراف الفنانة سلوى محمد علي وقامت خلالها بتدريب عدد من المخرجين الشباب على المهارات والإرشادات اللازم تعلمها لتوجيه ممثليهم بكفاءة.

وأضاف سيد: قمنا أيضا بعمل ورشة لتطوير الفيلم لأصحاب مشاريع دورة المهرجان السابقة تحت إشراف المنتجة خلود سعد والتي تعمل على مساعدة الطلبة على تطوير أفلامهم القائمة وكيفية المشاركة في المهرجانات وإعداد ملف للفيلم.

واستكمل عبد الخالق الحديث قائلا: هذا العام أيضا لدينا ورشة السينما والرسوم المتحركة للأطفال تحت إشراف الفنان إبراهيم سعد وقام خلالها بتعليم الشباب المبدع الأدوات التي تمكنهم من تجسيد أفكارهم على الورق وتعليمهم أساسيات الرسوم المتحركة، وضم المهرجان ورشتي صناعة الفليم لنادين صليب والسيناريو لوسام سليمان وورشة الرسوم المتحركة لدكتور أشرف مهدي.

وأضاف سيد عبد الخالق : تضم لجنة تحكيم مشاريع الورش هذا العام الفنانة سلوى محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود وأشكرهم علي دعمهم للمهرجان وشباب الورش بوجودهم وتحمسهم ورغبتهم في تقديم خبرتهم لشباب الصعيد لأن مثل هذه الأمور لم تكن تحدث كثيرا وكان الأمر قاصر علي القاهرة وعدد قليل من المحافظات وأعربوا عن سعادتهم بالمشاريع الناتجة عن الورش وأكدوا أنها تستحق العرض في عدد من المهرجانات.

وأضاف: هذا العام لدينا 240 متدرب ومتدربة من أبناء الصعيد وخاصة إسوان وتبلغ نسبة الفتيات 70٪ وأنتجنا 6 أفلام من ورش العام الماضي وهذا العام تشارك في مسابقة الورش وورش هذا العام استمرت لفترة طويلة بلغت 250 ساعة تدريب عملي و60 ساعة أونلاين عبر خاصية زووم ونطمح لإنتاج 6 أفلام أخري من ورش هذا العام.