شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الثقافى يقيم حفلاً غنائيًا بمناسبة ثورة 30 يونيو .. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلاً موسيقيًا غنائيًا للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح برئاسة الأستاذ ياسر صادق، وذلك احتفالاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

يقام الحفل في الثامنة مساء الأربعاء 30 يونيو بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بمشاركة 40 عازفاً وعازفة بقيادة المايسترو تامر غنيم، ويحييه الفنانون أنغام مصطفى، أحمد محسن، فاطمة عادل، بهاء الطمباري.

ويتم تقديم باقة من الأغنيات الوطنية ذات الأثر الكبير في وجدان الشعب المصري، منها "أجلف بسماها وبترابها، مصر التي في خاطري، أقوى من الزمان، الوطن الأكبر".

يذكر أن وزيرة الثقافة قد وافقت على إقامة الحفل مجاناً للجمهور، وذلك مشاركة من وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الإنتاج الثقافي، في الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة، ولإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالأغنيات الوطنية.