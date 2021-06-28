كيف رد أمير طعيمة على متابع قال له "الله يرحم زمان كنت بتستحمى في الطشت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة، جمهوره ومتابعيه، صورة له أثناء قضاء العطلة الصيفية.

وظهر "طعيمة" داخل حمام السباحة في الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وتلقي طعيمة تعليقات إيجابية على الصورة من قِبل متابعيه، وأيضا تعليقات سلبية ومن بينها متابع كتب له: "الله يرحم زمان كنت بتستحمى في الطشت".

وفاجئ طعيمة الجميع بالرد عليه، قائلا: "دي حقيقة، والحمد لله على نعمه، وربنا يهديك".

وأشاد الكثير من متابعي طعيمة برده على منتقده، وبينهم من كتب له: "محترم، ربنا يزيدك على قد قلبك الحلو، ربنا يكملك بعقلك ويديك كمان وكمان، لكل مجتهد نصيب اجتهد أنت كمان" وغيرهم.

يذكر أن أخر أعمال أمير طعيمة أغنية "وقت مش مناسب" للمطرب أحمد جمال، من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عبد السلام، وتم طرحها منتصف يونيو الجاري.