آسر ياسين يروج لفيلم "حكاية قرار حرر مصر من احتلال الإخوان" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - عبدالفتاح العجمي

روّج الفنان آسر ياسين للفيلم الوثائقي "حكاية قرار حرر مصر من احتلال الإخوان"، وكشف موعد عرضه.

ونشر آسر برومو الفيلم عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "٣٠ يونيو.. حكاية قرار حرر مصر من احتلال الإخوان.. يذاع الأربعاء الساعة 10 مساءً".

وظهر "آسر" وهو يقوم بمحاورة عدد من الشخصيات، بينهم الكاتب إبراهيم عيسي ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، احتفالا بالذكرى الـ8 لثورة 30 يونيو.

فيلم "حكاية قرار حرر مصر من احتلال الإخوان" يستعرض الفترة الظلامية لحكم الإخوان، والجهود التي حققتها ثورة 30 يونيو.