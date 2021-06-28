رد شيرين عبد الوهاب الكامل على التسجيل المنسوب لوالد حسام حبيب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ردت المطربة شيرين عبد الوهاب، على التسجيل المنسوب لحسين حبيب، والد زوجها الفنان حسام حبيب، والذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقالت شيرين في فيديو نشرته عبر "تويتر": "عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، أنا بخير، ومفيش أي نوع من الخطر عليا ولا على حياتي.. حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا، وإنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه، وميستاهلش كم القسوة ده منكم".

تابعت: "حسام حبيب ربنا حطه في طريقي في وقت أنا كنت فيه متكسرة ومتدمرة، هو بنالي شخصيتي وخلاني بقيت بعرف أتكلم ورجعلي لنفسي تاني الثقة.. حسام ربنا هو اللي بعتهولي، وربنا مش هيعملي حاجة وحشة، وحسام بيحبني أكتر من نفسه أنا وبناتي".

أضافت: "حسام حبيب من ساعة ما اتجوزني مستفدش بأي حاجة، ومعملش لنفسه أي حاجة.. حسام عايش معايا بس عشان يخاف عليّا وعلى عيالي من كل شيء".

استكملت: "مفيش أي حاجة من اللي اتقال ده خالص، حسام إنسان نقي ونضيف وربنا هو اللي بعتهولي.. في حاجات كتير أوي بس مش المفروض أرد عليها، ولكن حماتي اللي ربت راجل أخلاقه كده لازم تكون ست عظيمة، حسام راجل عظيم وأمه ست عظيمة، وبتمنى منكم تدعولنا بالذرية الصالحة".

>واصلت: "مفيش أي توكيلات باسم حسام حبيب، والفيز بتاعتي مش معاه، وكل الكلام ده مش مظبوط، لأن أنا كلي كده بتاعته، فـ فيز إيه وتوكيلات إيه.. أنا جوزي راجل متأصل وابن ناس ومن عيلة محترمة أوي أوي، ومقبلش أن حد يتكلم عنه كده لا هو ولا أمه".

استطردت: "حسام حبيب راجل مفيش منه خلاص، والناس اللي زيّه مبقوش موجودين.. وبالعقل كده، إحنا بقالنا 4 سنين متجوزين، لو كان فعلا راجل عايز يستفيد مني كان عمل حتى غنوة سينجل لنفسه، الناس لازم يبقى عندها عقل وتشوف".

أوضحت: "حسام حبيب راجل صايني وصاين عيالي، وكل الناس بتتخانق وتختلف، لكن هو بيحبني أكتر من نفسه.. أنا ربنا مديني قلب، وحاسة أنه بيحبني، وحاسة معاه بالأمان".

اختتمت: "حسام حبيب مضرنيش، حسام بالعكس فادني، وكفاية أنه طلع من حياتي كل الناس اللي كانت بتستغلني بجد.. حسام طلع كل الثعابين اللي كانت في حياتي وبتستغلني والحاجات الفاسدة".

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.