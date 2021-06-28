شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب من ساعة ما اتجوزني مستفدش بأي حاجة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ردت المطربة شيرين عبد الوهاب، على التسجيل المنسوب لحسين حبيب، والد زوجها الفنان حسام حبيب، والذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقالت شيرين في فيديو نشرته عبر "تويتر": "حسام حبيب من ساعة ما اتجوزني مستفدش بأي حاجة، ومعملش لنفسه أي حاجة".

أضافت: "حسام عايش معايا بس عشان يخاف عليّا وعلى عيالي من كل شيء".

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.