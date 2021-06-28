أريانا غراندي تحتفل بعيد ميلادهاالـ28 بصورة من طفولتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:48 مساءً - احتفلت الممثلة والمغنية الأميركية "أريانا غراندي" بيوم ميلادها الثامن والعشرين بمشاركة صورة من طفولتها لم تُرَ من قبل عبر إنستغرام قالت فيها: يوم ميلاد سعيد يا صغيرتي!.. أنا أعتني بك."



تهاني المشاهير



وبحسب موقع "People" لم يمضِ وقت طويل حتى تبادل أصدقاؤها وزملاؤها من المشاهير التهاني بهذه المناسبة حيث كتبت النجمة "فيكتوريا جاستيس" : "يوم جميل وسعيد". وعلقت "كلوي كاردشيان" أيضاً قائلة: "يوم ميلاد سعيد يا ملكة".



تهنئة خاصة



كما احتفل شقيقها "فرانكي غراندي" بالنجمة على صفحته الخاصة على الإنستغرام مع تعليق: "أريانا أنت موجودة دائمًا من أجلي، ترفعيني عندما أكون محبطًا، وتجعيلني أبتسم وأضحك، وأنت تجلبي لي ولكل شخص تقابلينه مثل هذا الفرح ... لذلك احتفل اليوم بكِ وبشخصك الرائع! أحبك من كل قلبي وأتمنى لك أعظم يوم على الإطلاق. أنتِ تستحقين ذلك."



عام مليئ بالفرح



حققت "غراندي" عددًا من الإنجازات في العام الماضي منذ يوم ميلادها السابع والعشرين حيث أصدرت ألبومها السادس، Positions، وخُطبت وتزوجت من زوجها الحالي "دالتون جوميز".



زواج أريانا غراندي



تزوجت "غراندي" و"جوميز" في حفل حميم في منزلهما في مونتيسيتو بكاليفورنيا يوم 15 مايو، ضم أقل من 20 شخصًا. كان الزفاف سعيداً للغاية ومليئ بالحيوية والحب.

وقد جاء حفل زواجهما بعد خمسة أشهر من إعلان "غراندي" خطوبتهما في ديسمبر، عندما نشرت صورة لخاتمها مع تسمية توضيحية تقول: "إلى الأبد ثم البعض".

كما شاركت الفنانة بعض الصور من حفل زفافها على إنستغرام حيث أعطت المعجبين نظرة على فستان زفافها المخصص من فيرا وانغ بالإضافة إلى بدلة توم فورد من جوميز. وكشفت الصور أيضًا عن الزخارف الأثيرية التي جعلت منزل الزوجين جاهزًا لحفل الزفاف بما في ذلك الزهور المتدلية من السقف.



الصورة التي نشرتها أريانا غراندي

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تهنئة خاصة من فرانكي غراندي لشقيقته أريانا غراندي