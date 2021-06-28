الملكة إليزابيث تقوم بدعوة هاري وميغان ماركل للاحتفال معها باليوبيل البلاتيني لها بلندن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يونيو 2021 10:48 مساءً - أكد قصر باكنغهام قيام الملكة بتمديد غصن الزيتون للأمير "هاري" و"ميغان ماركل" من خلال دعوتهما إلى احتفالات اليوبيل البلاتيني العام المقبل - بمناسبة مرور 70 عامًا على تولي الملكة العرش، والذي سيشمل أيضًا استعراض يوم ميلاد الملكة الرسمي في لندن الصيف المقبل Trooping the Colour.

وبحسب موقع "ميرور" قال مصدر مطلع على خطط اليوبيل لوسائل الإعلام: "تمت دعوة دوق ودوقة ساسكس وأنا متأكد من أن الملكة تتطلع بشدة لرؤيتهما هناك."

وتابع المصدر: "سيتم تحديد لحظة الشرفة عندما يقترب الوقت، ولكن هناك حد لعدد أفراد الأسرة الذين يجب أن يكونوا فيها، وكنت أعتقد أن أفراد العائلة المالكة العاملين الذين يساهمون في الأسرة سيكونون في القائمة أعلى من عائلة ساسكس."



حضور هاري وميغان مشكوك فيه

كيت وويليام وهاري وميغان والملكة إليزابيث في إحتفالات Trooping the colour- الصورة من موقع ميرور



من ناحيتهما، لم يتم يتحدد بعد ما إذا كان "هاري" و"ميغان" سيقبلان الدعوة ويظهران على شرفة القصر بجوار الملكة وكبار العائلة المالكة الآخرين خلال إستعراض الطيران التقليدي لسلاح الجو الملكي.

وأما من ناحية القصر، ففي حال تقليص عدد الحاضرين على أفراد العائلة المالكة العاملين فقط، فلن يشارك "هاري" و"ميغان" وسيتم إستبعادهما لأنهما أصبحا أعضاء غير عاملين في العائلة المالكة بعد أن إستقالا من وجباتهما الملكية وانتقلا للولايات المتحدة.



إحتفالات طوال العام



ستستمر الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عامًا على تولي الملكة العرش طوال العام المقبل، وتشمل عطلة البنوك لمدة أربعة أيام إضافية من 2 إلى 5 يونيو.



اليوبيل الماسي

الملكة إليزابيث- الصورة من موقع ميرور



في حدث اليوبيل الماسي عام 2012، انضم إلى الملكة على الشرفة الأمير "تشارلز"، دوقة كورنوال، دوق ودوقة كامبريدج، والأمير هاري المنفرد آنذاك. الأمير "فيليب" كان مريضًا فكان غائبًا.



الكشف عن تمثال "ديانا"



"هاري" موجود حاليًا في المملكة المتحدة بعد وصوله يوم الجمعة الفائت للكشف عن تمثال أمه الراحلة "ديانا" إلى جانب شقيقه الأكبر "ويليام" على الرغم من الخلاف بين الأشقاء.

لكنه لم يلتق بأي من أفراد عائلته حيث يعزل نفسه في فروغمور كوتيدج في وندسور لمدة خمسة أيام قبل أن يجتمع و"ويليام" في قصر كنسينغتون في 1 يوليو في يوم ميلاد الأميرة "ديانا" الستين.

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