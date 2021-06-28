شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى: فيلم "أولاد زهرة" بيفكرنى بفيلم "الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم نضال الشافعى، أنه انتهى من تصوير عدد من مشاهده فى فيلم "أولاد زهرة" بطولة الفنانة داليا مصطفى وآخرون ومن إخراج معتز حسام .

نضال قال في تصريحات لـ"الخليج 365": عندما قرأت سيناريو العمل فكرنى بفيلم "الأرض" خاصة أنه يتضمن قيم ومبادئ يتم توضيحها للناس، بالإضافة إلى أنه يوضح حقيقة التمسك بالأصول والجذور، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور أثناء طرحه في السينمات.

يذكر أن فيلم "أولاد زهرة" من بطولة نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، ومحمد درويش، وشريف الغريب، ومريم بحراوي، وإسراء رخا، ومن إخراج معتز حسام.

وشارك نضال الشافعى في موسم رمضان الماضى بعملين الأول مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

كما شارك ضيف شرف في مسلسل "الاختيار" والذى حقق من خلاله اشادات كبيرة من خلال تجسيده لدور بدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصرالإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر .

المشهد يقدمه النجم نضال الشافعي بأداء سهل ممتنع يكشف عن عبقريته كممثل محترف شد الانتباه له في عمل يزخر بالكثير من النجوم ، ونجح في الأداء باللهجة البدوية وكأنه من البدو فعلا ، والحوار الذي ينطقه يلقن من خلاله العناصر الإرهابية الخائنة من المنشقين عن جهاز الشرطة دروسا في الوطنية والانتماء للوطن والتضحية من أجله .