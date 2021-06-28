شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية محبى الأطرش تحتفل بذكرى وفاة محرم فؤاد ومحمد الموجى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة الفنان محرم فؤاد والموسيقار محمد الموجى، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت الموافق الثالث من يوليو المقبل بأتيليه القاهرة بوسط البلد .

وتكرم الجمعية اسم الفنان محرم فؤاد، الذى رحل عن عالمنا فى 27 يونيو 2002، واسم الموسيقار محمد الموجي الذى توفى فى الأول من يوليو عام 1995، بحضور كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان سيف عبد الرحمن، الفنانة عايدة رياض، الفنان الموجى الصغير نجل الموسيقار محمد الموجى، الفنان قيس عبد الفتاح .

ويتحدث رئيس الجمعية عن العديد من المواقف واللقاءات الفنية التى جمعت بين الموسيقار فريد الأطرش والفنان محرم فؤاد، كما يتحدث الفنان الموجى الصغير عن أهم المحطات الفنية للموسيقار محمد الموجى وإعجابه بفن الموسيقار فريد الأطرش.

كما يتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية من أجمل ما تغنى به الموسيقار فريد الأطرش والفنان محرم فؤاد ولحنه الموسيقار محمد الموجى، يتغنى به كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم فى حب فريد الأطرش وفنه .