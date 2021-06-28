مهرجان المركز الكاثوليكى يكرم بهاء نبيل محرر الخليج 365 على التغطية المتميزة

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القاهرة - سامية سيد - كرم المركز الكاثوليكى للسينما مساء اليوم الإثنين، الزميل بهاء نبيل الصحفى بموقع وجريدة الخليج 365، في احتفالية مميزة أقيمت داخل المركز للتغطية المتميزة لفعاليات أنشطة المركز الكاثوليكى خلال الفترة السابقة.



المركز الكاثوليكى يكرم بهاء نبيل محرر الخليج 365

وحضر عدد من الصحفيين والإعلاميين لتكريمهم في الاحتفالية التي أقيمت بكنيسة الفرنسيسكان بمنطقة وسط البلد، وسلم الأب بطرس دانيال شهادة تقدير للزميل بهاء نبيل، لتميزه في تغطية الدورة الـ 69 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، بجانب أنشطة المركز الكاثوليكى المختلفة على مدار العام والذى يحرص خلالها الأب بطرس دانيال على تكريم عدد من الفنانين الكبار تقديرا منه لمشوارهم الفني الطويل، وحرصه على زيارة المرضى ودعمهم.



مهرجان المركز الكاثوليكى يكرم بهاء نبيل

وأقيمت الدورة الـ69 من فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد من نجوم الفن، والذى شهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، كما شهدت توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة المشاركة خلال هذه الدورة الاستثنائية، التى قررت إدارة المهرجان على إقامة المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من حفلى افتتاح وختام بالاضافة إلى باقى فعاليات المهرجان على مدار أسبوع، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا.

وكرم المركز الكاثوليكى عدد من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة وهم، الفنان حسين فهمي والفنانة سهير المرشدي والفنانة هالة فاخر والفنان عبد العزيز مخيون والمخرج محمد عبد العزيز والفنان توفيق عبد الحميد، والكينج محمد منير، والموسيقار عمر خيرت، وحصد جوائز المهرجان كل من، الفنانة الهام شاهين، الفنان خالد الصاوى، الفنانة حنان مطاوع، المخرج أمير رمسيس، وغيرهم.