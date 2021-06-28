شكرا لقرائتكم خبر عن حسين حبيب: علاقتي بشيرين فوق الممتازة وهي وحسام بخير بفضل الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين حبيب، والد حسام حبيب، لـ"الخليج 365"، ردًا على التسريبات الصوتية، إن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، "كويسين جدًا بفضل الله والحاجات دي هما عارفين المواقع الصفراء اللي عايزة تعمل تريند بأي".

وأضاف حسين حبيب: "علاقتي بشيرين فوق الممتازة وهي عارفة قد أيه أنا داعم لها وبحبها في الله لأنها عظيمة وتستاهل كل خير".

ورد السيد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، على التسريبات التي نشرتها إحدى المجلات اللبنانية، وتظهره وهو يتحدث عن حياة نجله الشخصية، حيث قال لـ"الخليج 365": "دي مجلة صفرا بتقوم على الفضائح، وده كلام مفبرك وباين من طريقة الأسئلة والردود، ولو ليهم فرع في القاهرة هقاضيهم".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي لها وغيرها من الأمور الشخصية.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد شجعت فتاة كفيفة غنت أغنيتها "لسه فيه أمل"، وسط حالة من إعجاب جمهورها لصوتها الرائع وقدرتها على التغلب على إعاقتها.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو للفتاة الكفيفة وعلقت قائلة: "أنا بحبك صدقيني، أنت الأمل وآية من آيات جمال الله في الأرض، ربنا يحميكي، أخدت منك طاقة حلوة أوى محستهاش بقالي كتير، ربنا يسعدك ويفرحك... ويا رب نتقابل".