"قرب تعالالى".. تعيد هبة مختار بتوقيع أحمد سعد

القاهرة - سامية سيد -

أطلقت المطربة هبة مختار برومو كليبها الجديد "قرب تعالالي" وهي الأغنية التي تتعاون فيها للمرة الأولى مع الفنان أحمد سعد رغم علاقة الصداقة التي تجمعهما فهما خريجي نفس الدفعه بمعهد الموسيقي العربية والتي ضمت شيرين عبد الوهاب ورامي صبري.

وشارك أحمد سعد بوضع لحن أغنية "قرب تعالالي "وأشرف على تنفيذها.

هبه مختار

هبة مختار

"قرب تعالالي" كلمات محمد فتحي ولحن أحمد سعد، توزيع محمود صلاح وإخراج مصطفى عامر ومنتج فني وإشراف سمير محمد ومن المقرر إطلاق الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت هبة على قناتها بيوتيوب مقطعًا لفيديو يجمعها بأحمد سعد من كواليس تسجيل "قرب تعالالي" التي تعود بها بعد غياب قرابة العامين بسبب جائحة "كورونا" حيث أطلقت في عيد الحب 2019 أغنية "سيد الرجالة " كلمات محمد جشم، لحن سامر أبو طالب وتوزيع عمرو إسماعيل.

وكانت هبة مختار قد حققت صدي كبيرا منذ بداية مشوارها الفني بالعديد من الأغاني المميزة منها "خليني علي بالك"، "ماتفكرش فيا"، "واحدة غيري"، "يسعد أيامك" و"قلبي اللي حبك".