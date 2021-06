شكرا لقرائتكم خبر عن هالزي تصدر ألبوم جديد بالتعاون مع ترينت ريزنور وأتيكوس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت عدة تقارير أجنبية، تفاصيل الألبوم الجديد للنجمة العالمية هالزي، والذى جاء بعنوان، 'If I Can’t Have Love, I Want Power'، بالتعاون مع عدد من موزعي الموسيقي ترينت ريزنور وأتيكوس روس من ناين إن نيلز.

ووفقًا لتقرير عبر صحيفة، uproxx، فإن النجمة العالمية، كانت قد سخرت نهاية العام الماضي، بأن عام 2021 سيكون الأكثر تعقيداً في حياتها المهنية إلا انها نجحت في الكشف عن تفاصيل الالبوم الجديد في منتصف العام، لتنافي اعتقاداتها السابقة.

ولم تصدر هالزي إعلانًا رسميًا بعد عن البومه الجديد، ولكن لوحة إعلانات جديدة ضخمة قيد الانشاء، كانت كفيلة بالإعلان عن الالبوم الجديد، جيث ظهرت اللوحة العملاقة وهي تحتوي على نص أبيض على خلفية باللون الأسود، وبجملة الالبوم الرابع لهالزي.

يذكر أن هالزى استطاعت ان تحقق نجاحا مذهلا من خلال تعاونها مع فريق البوب الكورى bts فى أغنية "Boy With Luv" الذى تخطى كليبها 1.28 مليار مشاهدة على موقع " يوتيوب " حتى الآن .