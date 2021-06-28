شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب محترم.. وطلع كل التعابين اللي في حياتي

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ قليل، للرد على حقيقة التسريب الصوتي الذي انتشر لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، يتحدث خلاله عن خطة نجله للزواج سراً على شيرين عبد الوهاب.



ونشرت شيرين عبد الوهاب، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وقالت من خلاله، " عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني أنا بخير ومفيش أي نوع من أنواع الخطر عليا أو على حياتي، وبرد بكلمتين حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا ومحترم وإنسان متربي وبيحبني أكتر من نفسه".

وأكدت شيرين عبد الوهاب، على إن زوجها لا يمتلك أي توكيلات لإدارة أموالها، مضيفة: «أنا كلي كده بتاعت حسام، وجوزي ابن ناس ومتأصل وابن عائلة محترمة جدًا».

وأردفت: «حسام ربنا اللي بعتهولي وبيحبني أنا وبناتي ومن وقت زواجنا بيخاف عليا وحماتي ست عظيمة وربت حسام واتمنى من الجمهور أن يرزقنا بالذرية الصالحة".

وقالت شيرين، حسام طلع كل التعابين اللي في حياتي، ونضف حياتنا كلها، وحسام يحبني أكتر من نفسي، ولم يضرني أبدًا».

وكانت قد أنتشرت مؤخرًا أخبار كثيرة عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكنها نفت هذه الشائعات من خلال نشر صور رومانسية تجمعهما سويًا علي أن علاقتهما جيدة للغاية.