فيديو| شيرين عبد الوهاب تطلب من جمهورها الدعاء لها بالذرية الصالحة

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ قليل، على حقيقة التسريب الصوتي الذي انتشر لحسين حبيب والد زوجها الفنان حسام حبيب، يتحدث خلاله عن خطة نجله للزواج سراً عليها.



ونشرت شيرين عبد الوهاب، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، كذبت من خلال التسريب الصوتي المنسوب لوالد زوجها، مؤكدة أن عائلته محترمة وهو "من أنضف الرجال".

وطالبت شيرين عبد الوهاب، جمهورها بالدعاء لها ولزوجها حسام حبيب أن يرزقهم بالذرية الصالحة والدعاء لهم كثيراً.

وقالت شيرين: "عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني أنا بخير ومفيش أي نوع من أنواع الخطر عليا أو على حياتي، وزوجي لا يمتلك أي توكيلات لإدارة أموالي".

وكانت انتشرت مؤخرًا أخبار كثيرة عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكنها نفت هذه الشائعات من خلال نشر صور رومانسية تجمعهما سويًا على أن علاقتهما جيدة للغاية.