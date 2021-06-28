النساء يقتحمن بطولة "فاست أند فيوريس".. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صناع سلسلة Fast and Furious"فاست أند فيوريس" بدء سلسلة أكشن جديدة تعتمد على البطولة النسائية.

وأثار الجزء التاسع من سلسلة فاست أند فيوريس إعجاب الجمهور، منذ طرحه في دور العرض العالمية، مما فتح المجال أمام بناء سلاسل أخرى مستوحاة من السلسلة الأصلية.

ووفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، عبرّت الممثلة جوردانا بروستر، بطلة السلسة الأصلية، عن رغبتها في انطلاق نسخة منبثقة عن سلسلة "فاست أند فيوريس" تعتمد على البطولة النسائية فقط.

وقالت "بروستر": "لقد سمعت الأخبار المتداولة، أنا متحمسة للغاية، وأفكر في كل النساء اللاتي عملت معهن في السلسلة وكيف أن بإمكاننا إعادتهن جميعًا والعمل سويًا من جديد".

وأضافت: "تشارليز ثيرون وهيلين ميرين، وناتالي إيمانويل وميشيل رودريجز، كل هؤلاء يمكنني العمل معهن من جديد".





وتابعت: "لا يمكنني الحديث عن المناقشات، لكنني أعتقد أن سلسلة نسائية ستكون أمرًا رائعًا".

وأيدتها زميلتها، الممثلة الإنجليزية ناتالي إمانويل، قائلةً: "أرغب في سلسلة نسائية. سنجد طريقة لإعادة كل النساء وننفذ فيلما نسائيا قويا، أنا مستعدة تمامًا، وهذا كل ما أطلبه".





واقترحت "إيمانويل"، انضمام الممثلة البريطانية لاشانا لونش إلى طاقم عمل الفيلم، كوجه جديد.

وذكرت المجلة، أن الجزء التاسع من "فاست أند فيوريس" ذاته يتضمن تلميحًا باتجاه السيدات إلى طريق خاص بهن.

وأوضحت، أن مشهد ليتي (ميشيل رودريجز) وميا (جوردانا بروستر) في الجزء التاسع، حينما صارحت الأولى الثانية بمعاناتها في تربية ابن دوم (فن ديزل) وافتقادها للشعور بالمغامرة.

وفسرت المجلة المشهد السابق، بكونه بداية رحلة تقودها النساء للعودة إلى حياة الأكشن والمغامرة من جديد بينما يعتني الآباء بالأطفال.





وذكرت المجلة، أن هناك تلميحًا ثالثًا ببدء العمل على سلسلة نسائية، وهي شخصية ليسا، التي تقوم بدورها المغنية كاردي بي، والتي أسست فريقا نسائيا لمساعدة دوم في الجزء التاسع.

وأشارت المجلة، إلى أن فريق "ليسا" قد يمثل انطلاقة سلسلة البطولة النسائية، تعود فيها الممثلة إيفا منديز، التي شاركت في الجزء الثاني من السلسلة، بدور العملية مونيكا.

وأضافت، أن علامات التمهيد لبدء سلسلة نسائية تتجاوز السلسلة الأصلية، إلى السلسلة المنبثقة أيضًا Hobbs and Shaw (هوبز أند شو)، التي تتضمن مجموعة نجمات كبار.





ونقلت المجلة عن الممثلة "بروستر"، أن الفيلم الجديد ما زال في مرحلة المناقشات غير الرسمية، ولكن وجود النجمات السابق ذكرهن في الفيلم قد يميل الكفة لصالح البطولة النسائية.

سلسلة "فاست أند فيوريس" بطولة فن ديزل وجوردانا بروستر، وانبثق عنها نسخة "هوبز أند شو"، بطولة جايسون ستاثام وذا روك، ومن المتوقع أن يسدل الستار عن السلسلة في الجزء الـ 11.

