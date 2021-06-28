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فيديو.. محمد رمضان يستعد لطرح "أمَة الخيل" من دبي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه على موقع "أنستقرام" عن جديده الفني الذي جاء تحت عنوان "أُمَّة الخيل".

ونشر محمد رمضان مقطعا من الأغنية، الإثنين، قائلا: "العز والنصر فيها بختمها مختوم.. هي للفتوحات وأهل المرجله عنوان #أُمَّة_الخيل".

وكان محمد رمضان نشر مؤخرا صورا ومقاطع فيديو شارك من خلالها جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي يومياته في مدينة دبي مع نمر.

وكان محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ثابت" عبر قناته على "يوتيوب"، وهي من إخراج محمد سامي، من تأليف مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس.


أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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