بداية قوية لفيلم "F9: The Fast Saga" على شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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لوس انجليس: انتزع فيلم "F9: The Fast Saga" صدارة شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في صالات السينما الأميركية الشمالية فور انطلاق عروضه فيها، بينما واصل فيلم الرعب "A Quiet Place Part II" أداءه الجيد.

ويشكل فيلم المطاردات المتصدر الجزء العاشر من سلسلة أفلام "فاست أند فيوريوس"، ويجمع مجدداً بين الممثل فين ديزل الذي يؤدي دور عاشق للسيارات الرياضية والسرعة، والممثلة ميشيل رودريغيز التي تتولى دور زوجته.

وحقق فيلم الحركة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه إيرادات قدرها 70 مليون دولار في صالات الولايات المتحدة وكندا بين الجمعة والأحد ، وفقاً للأرقام الموقتة التي أصدرتها شركة "إكزيبيتور ريلايشنز" المتخصصة.

وتُعتبر هذه الإيرادات الأكبر لفيلم في عطلة الاسبوع الأولى بعد طرحه في الصالات منذ بداية جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، على ما أفادت وسيلتا الإعلام المتخصصتان "ديدلاين" و"فرايتي".

وتقدّم "F9: The Fast Saga" تالياً بأشواط فيلم الرعب "A Quiet Place Part II" للمخرج جون كراسينسكي والذي يواصل زخمه، إذا حقق إيرادات بقيمة 6,2 ملايين دولار على المستوى الأسبوعي، مما رفع مداخيله التراكمية إلى أكثر من 136 مليوناً في خمسة أسابيع.

أما الفيلم الكوميدي "The hitman’s wife’s bodyguard" الذي يشكّل هو الآخر تتمة لسلسلة سينمائية، فحل في المرتبة الثالثة مع 4,9 ملايين دولار رغم الانتقادات الحادة التي قوبل بها، مما رفع إيراداته المجمّعة إلى 26 مليوناً في أسبوعين.

وتلاه بفارق بسيط فيلم الأطفال "Peter Rabbit 2: The Runaway"، إذ حلّ رابعاً بأقل بقليل من 4,9 ملايين دولار، وبات إجمالي ما حققه في ثلاثة أسابيع من العروض نحو 29 مليون دولار.

وحقق فيلم "كرويلا" الذي تتولى إيما ستون دور البطولة فيه 3,7 ملايين دولار هذا الاسبوع، مما رفع إيراداته الإجمالية إلى 71 مليون دولار في خمسة أسابيع، فنال المركز الخامس في الترتيب.