شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: "حسام زوجى من أنضف رجالة الدنيا وبيحبنى أكتر من نفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت النجمة شيرين عبد الوهاب، على التسريبات التى نشرتها إحدى الصحف اللبنانية لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، وهو يتحدث عن حياة نجله الشخصية.

قائلة: "عاوزه أطمن كل الناس على صحتى أنا كويسة وحسام زوجى إنسان من أنضف رجالة الدنيا ومتربى وبيحبنى أكتر من نفسى وميستهلش منكوا كم القساوة دى عشان أنتوا متعرفهوش، هو بنالى شخصيتى ورجعلى ثقتى بنفسى حسام بيحبنى أنا وبناتى ومن ساعة متجوزنى معملش أي حاجة الست حماتى اللى ربت راجل ست عظيمة وأدعو ليا أنا وحسام بالذرية الصالحة وحسام نقى ونظيف".

ورد السيد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، على التسريبات التي نشرتها إحدى المجلات اللبنانية، وتظهره وهو يتحدث عن حياة نجله الشخصية، حيث قال لـ"الخليج 365": "دي مجلة صفرا بتقوم على الفضائح، وده كلام مفبرك وباين من طريقة الأسئلة والردود، ولو ليهم فرع في القاهرة هقاضيهم".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي لها وغيرها من الأمور الشخصية.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد شجعت فتاة كفيفة غنت أغنيتها "لسه فيه أمل"، وسط حالة من إعجاب جمهورها لصوتها الرائع وقدرتها على التغلب على إعاقتها.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو للفتاة الكفيفة وعلقت قائلة: "أنا بحبك صدقيني، أنت الأمل وآية من آيات جمال الله في الأرض، ربنا يحميكي، أخدت منك طاقة حلوة أوى محستهاش بقالي كتير، ربنا يسعدك ويفرحك... ويا رب نتقابل"