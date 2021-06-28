شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء سلام راقصة فرقة رضا الأولى تجسد شخصية "شفيقة القبطية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار المخرج محمد صابر، الفنانة دعاء سلام راقصة فرقة رضا الأولى لتكون بطلة مسرحيته الاستعراضية الغنائية "شفيقة القبطية" التي يجري بروفاتها بمسرح البالون استعدادًا لافتتاحها قريبًا من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده.

دعاء سلام من أشهر راقصات فرقة رضا حاليًا وهي الراقصة الأولى بالفرقة وفي أي عروض للفرقة هي التي تقدم كل الرقصات التي كانت تؤديها من قبل الفنانة الكبيرة فريدة فهمي.



دعاء سلام

مسرحية "شفيقة القبطية" يقوم بكتابة النص المسرحي الاستعراضي الغنائي لها الدكتور مصطفى سليم ويخرجه محمد صابر ويكتب الأشعار لهذا العمل المسرحي الضخم الشاعر الكبير جمال بخيت.

قصة حياة شفيقة القبطية قدمتها السينما من خلال فيلم يحمل نفس الاسم "شفيقة القبطية" وقامت ببطولته الفنانة هند رستم عام 1963 عن قصة لجليل البنداري وأخرجه حسن الإمام وشارك في بطولته حسن يوسف، زيزي البدراوي، فؤاد المهندس، أمينة رزق، حسين رياض، زوزو ماضي، صلاح منصور، فاخر فاخر، جمال إسماعيل.

شفيقة القبطية واحدة من أشهر راقصات مصر وأكثرهن ثراء، حتى أنها كانت تسقي خيولها شامبانيا، ورقصت أمام الأمراء، بل ذهبت إلى باريس لترقص هناك، واستطاعت شفيقة أن تخلب عقل الجميع، ليتنافس عليها المتنافسون، ويبذلون أغلى ما لديهم للتقرب منها.

ماتت شفيقة القبطية عام 1926م، بشارع نخلة مسقط رأسها بشبرا، ولم يمشِ فى جنازتها إلا اثنان، هما زوجها الكمسرى الذى بدأت نجوميتها تلمع بعد زواجها منه مباشرة، والذى كان دائم المطاردة لها بسبب الترف والثروة الهائلة التى تحصلت عليها شفيقة من عملها كراقصة، والآخر عربجى الكارو الذى كان يحميها من زوجها بعد انفصالها عنه.