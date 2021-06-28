شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش في كواليس تعاونها الغنائي الجديد مع أمازون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية بيلي إيليش، عن صور من كواليس تعاونها مع منصة أمازون، والمقرر عرضه الفترة المقبلة عبر المنصة، حيث نشرت النجمة صورًا عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، من كواليس التصوير التي شهدت لوكيشن في فترة زمنية سابقة أمام إحدى السينمات، بينما ظهرت إيليش في الصور وهى في كامل تركيزها كالعادة وبألون شعرها الجديدة التي جاءت باللون الأبيض.

ولم تعلن إيليش عن تفاصيل عملها الجديد مع منصة أمازون، واكتفت بمشاركة الصور مع الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام، بينما رجح الكثيرين عن وجود تعاون درامي موسيقي جديد خاصة أن المنصة تسعي لإضافة محتويات موسيقية عبر موقعها خلال الفترة القادمة.



إيليش فى الكواليس



بيلي إيليش فى كواليس عملها الجديد مع أمازون

وطرحت أيليش، مؤخراً، أحدث أغانيها Your Power، يوم 29 أبريل الماضى، وحاز الفيديو كليب الجديد على إعجاب الكثيرين، ووصفته أيليش أنه يبرز جوانب إساءة استخدام الأشياء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " nme".



بيلي إيليش

كما أعلنت النجمة العالمية بيلي إيليش، عن موعد طرح ألبومها الجديد الذى يأتي بعنوان Happier Than Ever، والمقرر له يوم 30 يوليو المقبل، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتعلن عن موعد الألبوم الجديد.

وكتبت إيليش، "البومي الجديد Happier Than Ever سيطرح في 30 يوليو، انا متحمسة للغاية لهذا الألبوم، لم اشعر بكل هذا الحب من اجل ألبوم مثل هذا الألبوم، أتمنى ان تشعروا بذلك ايضاً".