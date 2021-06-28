شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تعلن عن رد صوتى حول تسريبات والد حسام حبيب بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن رد صوتى لها، بخصوص التسريبات التى نشرتها إحدى الصحف اللبنانية لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، وهو يتحدث عن حياة نجله الشخصية، قائلة :"الرد الصوتي ليا على ما تم و يتم وسيتم تداوله في خلال دقايق".

وقالت شيرين فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"الرد الصوتي ليا على ما تم و يتم و سيتم تداوله في خلال دقايق... شكرا ليكوا".



شيرين عبد الوهاب

ورد السيد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، على التسريبات التي نشرتها إحدى المجلات اللبنانية، وتظهره وهو يتحدث عن حياة نجله الشخصية، حيث قال لـ"الخليج 365": "دي مجلة صفرا بتقوم على الفضائح، وده كلام مفبرك وباين من طريقة الأسئلة والردود، ولو ليهم فرع في القاهرة هقاضيهم".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي لها وغيرها من الأمور الشخصية.