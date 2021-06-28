شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بن كينجسلي فى سوق كان بالتوازي مع المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فيلم الممثل العالمي بن كينجلسي الحائز على جائزة الأوسكار، ضمن أفلام سوق كان، وهو النجم الذي امتدت مسيرة المهنية بين مجموعة متنوعة من الأدوار مع الحضور والجاذبية، وحسب موقع deadline يقول كينجسلي ان قصة الفيلم تدور حول الرسام العالمي الشهير سلفادور دالي الغامض والمبدع، وقصة زواج الفنان الغريب والرائع من زوجته المستبدة غالا (التي تلعب دورها باربرا سوكوا)، مشيرًا ان الدور لا يزال "مهمة شاقة" بالنسبة له.



بن كينجلسي

يعلق كينجسلي في أول مقابلة له منذ اختتام الفيلم: "لقد كان مرهقًا ومبهجًا في التصوير..كان علي أن أمنح نفسي الفرصة لأخذ المخاطر. شجعني دالي على المخاطرة. كان من الممكن أن يكون ذلك كارثيًا ، لكنه قد يؤتي ثماره أيضًا" .

وعلي جانب اخر كشفت عدة تقارير أجنبية، عن البدء فى إعداد فيلم وثائقي جديد بعنوان Cannes Uncut، من المقرر عرضه في افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 المقبلة، والذى سيضم عددًا كبيرًا من كواليس لقطات ومقابلات وسائل الإعلام البريطانية مع النجوم على السجادة الحمراء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد سيجمع الكثير من اللقطات الشهيرة خلال الدورات السابقة للمهرجان، بالإضافة إلى استخدام عدد كبير من المواد التي تتواجد في أرشيف المهرجان والتي تحتوي على لقطات تعرض لأول مرة.

ومن المقرر أن يقود عملية إنتاج فيلم "Cannes Uncut" المقرر عرضه في الدورة المقبلة للمهرجان، Colin Burrows 'Special Treats Production، وهي شركة ضليعة في التحقيقات وراء الكواليس، أنتجت مجموعة من الأفلام الوثائقية والأفلام التلفزيونية ومجموعات الصحافة الإلكترونية لصناعة الأفلام والتلفزيون والموسيقى.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائى الدولى، فى نسخته الـ 74، اختيار المخرج المصرى سامح علاء، عضوا من أعضاء لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام القصيرة والمقرر انطلاقه يوم 6 يوليو المقبل، فى مدينة كان الفرنسية.

ووفقا للموقع الرسمى لمهرجان كان، وحسابه عبر تويتر، فإن لجنة التحكيم تضم المخرجة والكاتبة التونسية كوثر بن هنية، المخرجة والممثلة السويدية توفا نوفوتنى، المخرج الفرنسى أليس وينوكور، المنتج الإسبانى كارلوس موجويرو، السيناريست الفرنسى نيكولاس باريزر، المخرج والكاتب المصرى سامح علاء، الذى حصل فيلمه "ستاشر" على جائزة السعفة الذهبية، لأفضل فيلم قصير من مهرجان كان فى نسخته الأخيرة عام 2020.