شكرا لقرائتكم خبر عن "شايفك العالم بحاله" أغنية جديدة لـ وليد توفيق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم وليد توفيق أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تحمل اسم "شايفك العالم بحاله" من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة شايفك الحلم وخياله شايفك الليل والسهر شايفك قمر أحلى قمر .

وكان قد قال النجم وليد توفيق فى لقاء خاص مع الزميل علي الكشوطي من خلال تلفزيون الخليج 365، إن المرأة العربية مظلومة فى مجتمعاتنا وأن على الرجل أن يعامل زوجته، مثلما يريد أن يعامل زوج أبنته أبنته، موضحا أن الرجل لابد أن يتعامل مع زوجته علي أنها ابنته وأخته وحبيبته، مشيرا إلي أن لا يوجد هناك بيت ليس به خلافات ولكن المعاملة الطيبة هي أهم شئ والإحترام المتبادل أمر واجب علي الجميع، والله حلل الطلاق مثلما احل الزواج وبالتالى فى حالة وجود خلاف غير قابل للحل فالطلاق بالحسنة أفضل.

واستكمل وليد توفيق في حديثه مع علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365، أن ضياع الحقوق الملكية مشكلة الفنان العربي، والفنان اذا حصل علي حقوقه كاملة سيعيش مرتاح، موضحا أنه يقوم حاليا بمحاولات لإعادة حقوقه فى ملكية العديد من الأغاني التي تقدم علي قنوات اليوتيوب ولا يحصل منها علي حقوقه، موضحا أن إسرائيل "عدو" وسبق وقام العديد منهم بسرقة أغانيه، ولكنه يقاوم من خلال تقديم أعمال جديدة، وأغاني متميزة يقاوم بيها تصرفاتهم تجاه أغانيه.

وليد توفيق هو النجم الذي اشتهر بعشقه للفن والغناء منذ طفولته وحفر اسمه حتى أصبح من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم العديد من الأغانى المتميزة والأفلام السينمائية وخاصة أغنية "أنزل يا جميل فى الساحة" والتى تعتبر أغنية أساسية فى احتفالات أعياد الميلاد فى كل أنحاء الوطن العربى.