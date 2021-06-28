شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور مهرجان أسوان يشيد بالفيلم المصري "من وإلى مير" في عرضه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مهرجان أسوان الدولي الفيلم الوثائقي المصري "من وإلى مير"، من إخراج ماجي مرجان، في المسابقة الرسمية للمهرجان، وعقب عرض الفيلم ناقشت مخرجته العمل مع جمهور المهرجان بحضور الفنان شريف رمزي والفنانة القديرة صفية العمري والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار والناقد كمال رمزي والناقد أندرو محسن.





وتفاعل جمهور المهرجان مع الفيلم وأشادوا بأحداثه ومخرجته ماجي مرجان التي قالت إن مير المقصود بها اسم إحدى قرى أسيوط، وهي البلد التي ولد فيها والداها، لذلك كانت حريصة على عرض الفيلم في مهرجان صعيدي. وأضافت أنها كانت حريصة على إخراج الفيلم لارتباطها بجذورها في الصعيد وفي 2008 كانت تسافر كل شهر إلى مير لتصوير 4 أيام حتى 2010. وقال الناقد كمال رمزي إن هذا الفيلم من أهم حصادات مهرجان أسوان لسينما المرأة، كما حيا المخرجة على مجهودها وكيف استطاعت أن تجعل المشاهد يحزن ويفرح مع أحداثه.







"من وإلى مير" فيلم تسجيلي طويل تم تصويره خلال الاثنى عشر عاماً الماضية، حيث تذهب المخرجة لتزور مير القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليًا تكتشف مكاناً يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

مير اسم قرية تقع في صعيد مصر، وتحديداً في جنوب القاهرة، في محافظة أسيوط وقريبة من مركز القوصية، وحرصت المخرجة ماجي مرجان أن يعرض الفيلم أولاً في مهرجان مصري صعيدي، وعندما اقتربت من الانتهاء من المونتاج سألت في البداية عن ميعاد مهرجان أسوان الدولي، وأحست أنه من المناسب أن يعرض الفيلم أولاً هناك، فكان أول مكان طرقت بابه هو مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ماجي مرجان مخرجة مصرية ‬بدأت الإخراج من خلال الفيلم التسجيلي "الصورة" عام 2006، ثم اتجهت للأفلام الروائية متوسطة الطول من خلال فيلم "منهم فيهم"، الذي عرض في مهرجان أبو ظبي السينمائي ومهرجان سان فرانسيسكو‫ ‬‬‬للفيلم العربي، أما فيلمها الروائي الطويل الأول فكان "عشم" عام 2013، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سينما الشرق بجينيفا وأيضًا جائزة أفضل إخراج وأفضل مونتاج في مهرجان مالمو بالسويد‫ وجائزة جمعية النقاد للعمل الأول في مصر.