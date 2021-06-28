تقارير: الجيش الإثيوبي يقصف جامعة في ميكللي بعد سيطرة متمردي تيجراي على المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ذكرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن القوات الحكومية قصفت جامعة مدينة ميكللي، بعد سيطرة متمردي تيجراي على المدينة، وطرد القوات الحكومية منها.

وقالت الناشطة الإثيوبية من تيجراي، ميلي زيميلاك، في تغريدة، إن "جامعة ميكللي، تتعرض حاليا للهجوم، تطلق القوات الإثيوبية النار على الحرم الجامعي أثناء مغادرتهم. تقارير عن مقتل طلاب! ابن عمي محاصر في الحرم الجامعي".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الموافقة على طلب الإدارة المحلية لإقليم تيجراي، بوقف إطلاق النار، بعدما تمكنت "جبهة تحرير تيجراي" من طرد القوات الحكومية التابعة لأبي أحمد من العاصمة ميكللي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المتمردين تمكنوا من السيطرة على عاصمة الإقليم اليوم الاثنين.