شيماء سيف توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة شيماء سيف، مساء الاثنين، رسالة موجزة للمطربة شيرين عبد الوهاب.

ونشرت شيماء، عبر "ستوري إنستجرام"، مقطع من أغنية "كدابين" لشيرين"، وعلّقت: "بحبك أوي أوي أوي".

وخلال الساعات الأخيرة الماضية، تم تداول تسجيل صوتي وُصف بأنه مُسرب، منسوب لحسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب زوج شيرين، جاء فيه أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

ومن جانبه، رد حسين حبيب على ما يتم تداوله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلا: "أي عاقل سيعرف أن هذا الكلام مُفبرك والمقصود به خراب البيوت".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين هما "مريم وهناء"، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.