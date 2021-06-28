شيرين عبد الوهاب تعلن نيتها الرد على التسجيلات المنسوبة لوالد حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب نيتها الرد على التسجيل المنسوب لحسين حبيب، والد زوجها الفنان حسام حبيب، والذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على موقع "تويتر": "الرد الصوتي ليّا على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقايق.. شكرا ليكوا".

وكان حسين حبيب قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أي عاقل سيعرف أن هذا الكلام مُفبرك والمقصود به خراب البيوت".

وردًا على سؤال هل قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموقع الذي نسب له التسجيل الصوتي؟ قال "الموضوع مُفبرك والغرض منه إحداث ضجة صحفية، ولو للجريدة فرع في مصر هاقاضيها".

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

جدير بالذكر أن حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، التزما الصمت ولم يخرجا حتى الآن بأي تصريح حول الأمر.