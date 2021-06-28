فن ومشاهير

سوسن بدر تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة سوسن بدر، اليوم الاثنين، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح .

ونشرت "بدر" صورة لها أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله تمت الجرعة الثانية من لقاح كورونا، اللهم ارفع عنا البلاء وارزقنا الصحة والعافية، شكرا لكل طاقم العاملين بالوحدة الصحية".

وعُرض للفنانة سوسن بدر في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، درة، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان وغيرهم.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا