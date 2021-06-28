سوسن بدر تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة سوسن بدر، اليوم الاثنين، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونشرت "بدر" صورة لها أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله تمت الجرعة الثانية من لقاح كورونا، اللهم ارفع عنا البلاء وارزقنا الصحة والعافية، شكرا لكل طاقم العاملين بالوحدة الصحية".

وعُرض للفنانة سوسن بدر في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، درة، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان وغيرهم.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

