صديقة رونالدو تضع مايكروفوناً أثناء متابعة مباراة البرتغال وبلجيكا.. ما السر؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 54 دقيقة

رصدت عدسات الكاميرا وضع جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، مايك دروب وميكروفونا مربوطا بحمالة صدر أثناء متابعة مباراة البرتغال وبلجيكا، في ثمن نهائي يورو 2020.

وأمام صديقته جورجينا ودع رونالدو منافسات يورو 2020 أمام بلجيكا، حيث خسر البرتغاليون بهدف دون رد.

ورصدت الكاميرات ميكروفونا صغيرا مربوطا بالجزء الخلفي من حمالة صدر جورجينا، أثناء تشجيع رونالدو؛ ما دفع متابعين للاستفسار حول الأمر.

وبحسب صحيفة ذا صن، فإنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب لعب جورجينا دور البطولة في مسلسل وثائقي جديد على Netflix عن حياتها.

ويحمل الفيلم اسم ”جورجينا“، ويكشف الكثير من تفاصيل علاقة السيدة الإسبانية بأحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

والتقطت صور بالفعل لجورجينا أثناء تصوير المسلسل في مدينة جاكا الإسبانية.

وعاشت رودريغيز في المدينة الشمالية الشرقية لإسبانيا مع أسرتها في سن الثالثة حتى غادرت إلى مدريد في السابعة عشرة، وهو المكان الذي يقال إنها قابلت فيه رونالدو أثناء عملها في متجر الأزياء الراقية Gucci.