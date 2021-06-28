فيديو ظريف ليارا من كواليس “ساري”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 57 دقيقة

نشرت الفنانة اللبنانية يارا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاشفة عن تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ساري”.

وكتبت يارا تعليقاً، قالت فيه: “بس يكون عم يحكيني المخرج بالتصوير وأنا كلّ بالي صَوّر فيديو من موبايلي، وراء الكواليس من تصوير فيديو أغنية ساري من ألبوم غير الناس”.

وأصدرت يارا فيديو كليب جديد لأغنية “ساري” على قناتها الخاصة على يوتيوب، الأغنية من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم وتوزيع موسيقي نور هاشم.

يذكر أن أغنية “ساري” هي الأغنية الخامسة من ألبوم يارا الخليجي “غير الناس” المرتقب صدوره قريباً، وطرحت منه “غير الناس”، “ما ودعوني”،”على المكشوف”،”يمرّني طاريك”، و”ساري”.