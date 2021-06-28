بالصورة – سيرين عبد النور لسعيد الماروق: “اشتقتلك”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 7:41 مساءً

يتابع محبي الممثلة اللبنانية والفنانة سيرين عبد النور مسلسل “دور العمر” التي تروج له والذي يعرض عبر منصة “شاهد”، فنشرت صورة عبر خاصيّة “الستوريز” عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، تجمعها بمخرج المسلسل سعيد الماروق، من كواليس تصوير المسلسل، وظهرت باللوك الذي إعتمدته خلال التصوير، وكتبت: “إشتقت إليك، دور العمر”.

يُذكر أن المسلسل من بطولة سيرين عبد النور، عادل كرم، طلال الجردي، غبريال يمين، نوال كمال، يارا فارس وجان دكاش، وهو التجربة الأولى للمخرج والكاتب اللبناني ناصر فقيه في الدراما التلفزيونية، والتجربة الإخراجية الأولى في إخراج المسلسلات، للمخرج اللبناني سعيد الماروق، الذي حقق نجاحاً كبيراً في إخراج الفيديو كليبات.

كما أعادت سيرين بعدها نشر صورة من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، هنأت من خلالها المهندس بول نجّار بفوزه في إنتخابات مجلس المندوبين في نقابة المهندسين في بيروت، وهو والد الطفلة ألكسندرا نجّار ضحيّة إنفجار مرفأ بيروت، وعلّقت سيرين: “مبروك لبنان”.