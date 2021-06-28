نجاح كبير لحفلات الرياض بأسبوعها السادس.. وتامر حسني يشعل الأجواء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - اسبوع جديد ناجح على صعيد “حفلات الرياض” التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن اشراف وتنظيم هرم شركات الانتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، اقيم فيه حفلين تميزا بالطرب والديناميكية والحماس والتفاعل الجماهيري الذي ملأ صالة المكان بفندق “الفورسيزونز” ، نجومه هم المطربون: عبد الله الرويشد وتامر حسني وفهد الكبيسي وداليا مبارك. وكالعادة تم تطبيق الاجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا حيث يستلزم ان يكون فيها صاحب تذكرة حضور “حفلات الرياض” محصنا وعليه إبراز تطبيق “توكلنا” عند الدخول لإثبات ذلك.

الحفل الاول من الاسبوع السادس لـ”حفلات الرياض” اقيم تاريخ (24 يونيو) واحياه النجم تامر حسني، الذي كان في استقباله الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا الصوتيات والمرئيات، وقبل صعوده المسرح التقى اهل الاعلام واجاب على اسئلتهم مقدما في بداية كلامه الشكر لهيئة الترفيه وروتانا. وعند سؤاله كيف يوازن ما بين الغناء والتمثيل؟، اجاب :”انا من وقت ما طلعت بحاول انظم مسيرتي الفنية بين التمثيل والغناء… فيمكن كل سنتين اعمل البوم، ويمكن كل ثلاث سنوات اعمل فيلم، لكن عندما اشعر ان هناك حاجه واثق منها.. اقدمها”.

وعن جديده قال :”عندي فيلم “مش انا” وفيه اغاني جديدي”. وعن حضوره الفني في السعودية قال :”شرف لي ان اول حفل في السعودية كانت حفلتي، واول فيلم عرض في صالات السينما السعودية كان فيلمي “البدلة”، ودلوقت اول فيلم يتصور في السعودية هو فيلم “مش انا” .

في حفل تامر بالرياض، تخطى الحماس حدود المكان جراء التفاعل القوي من الجمهور الحاضر مع اغاني تامر، وقد اكد على هذا سالم الهندي من خلال “سناب” على حسابه جمعه مع تامر، هنأه فيه على نجاح الحفل، وبدوره اثنى تامر على المجهود التي قام بها “ابو فواز”، كما امتدح الجمهور مؤكدا :”الجمهور السعودي راقي وكريم طول عمره”.

اما الحفل الثاني، اقيم تاريخ 25 يونيو، وغنى فيه على التوالي: داليا مبارك ثم فهد الكبيسي، وختم الحفل “سفير الاغنية الخليجية” عبد الله الرويشد الذي كان فور وصوله السعودية قد زار مكاتب روتانا الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقباله سالم مرحبا به قائلا :”نورتنا يا بوخالد وتبارك المكتب بحضورك، وزيارتك كبيرة بالنسبة لنا والشركة شركتك فأنت من الأعمدة الرئيسية وشهادتي فيك مجروحة”.

بدوره، اعلن الرويشد فخره بما رآه في مقر روتانا، شكرا صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال لكل ما قدمه لروتانا.

سالم الهندي وعبد الله رويشد

وعلى صعيد الحفل، توجه عبد الله الرويشد بالشكر الى معالي المستشار تركي ال الشيخ على ترشيحه كي يكون واحدا من نجوم “حفلات الرياض” وقد انطربت الرياض على اغاني “بو خالد” ومنها اغنيته “العيون” و”دنيا الوله” وغيرها.

وكان عبد الله الرويشد قبيل صعوده المسرح قد التقى مع سالم الهندي بأهل الاعلام، وكشف لهم ان لديه “ميني” البوم في عيد الاضحى من انتاج روتانا للصوتيات والمرئيات يتكون من ستة اغاني هي من الحانه والحان خالد الشيخ ومن كلمات الشاعرة فتحية عجلان، والشاعر علي مساعد، كذلك لديه في البومه تعاون هو الثاني له مع عبد القادر هدهود ومع أحمد الصانع.

وختم الرويشد كلامه بأمنية مفادها :” اتمنى ان يجمع اخي سالم الهندي كل فناني روتانا بأغنية نقدمها في حب السعودية”.

وقد شهدت كواليس الحفل لقاء جمع المطربين الرويشد وفهد الكبيسي اشادا فيه بالتنظيم وجمال تفاعل الجمهور السعودي مع مطربي “حفلات الرياض”. وجاء ذلك بعد انتهاء فقرة الكبيسي التي قدم فيها اجمل اغانيه ومنها اغنية “قل ليش” التي اصدرها مؤخرا من انتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في باكورة عقده مع الشركة. وكشف فهد

في لقائه مع اهل الاعلام مدى تشوقه للقاء الجمهور السعودي بعد طول غياب. واعلن :”احضر مع روتانا لاكثر من اغنية والبوم”.

اما المطربة داليا مبارك التي يعد هذا اول حفلاتها بعد انجابها طفلتها الثانية مؤخرا، فذكرت في لقائها مع الاعلاميين انها مشتاقة للجمهور وللمسرح، واصفة الحفل انه ليلة مختلفة خاصة وانه مع الاساتذة عبد الله الرويشد وفهد الكبيسي. مضيفة :” انا فخورة بالاجراءات التي اتخذتها السعودية، وبسببها نحن في امان ونمارس حياتنا بكل راحة ومتفائلة بالقادم، واشكر هيئة الترفيه ومتحمسة لموسم الرياض القادم”.