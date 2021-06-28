كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:50 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” مجموعة من الصور عبر حسابه على تطبيق ” إنستجرام ” من أحدث جلسة تصوير خضع لها .
وظهر أحمد سعد في الصور بشكل مختلف حيث أحدث تغييرا في شكل وملامح وجهه .. وكتب في تعليقه عليها : ” شوف شوف كنا فين وبقينا دلوقتي فين .. آه صحيح فين ” .
وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول إجرائه لعملية تجميل أو البوتوكس في وجهه أم أن ظهوره بهذا الشكل يرجع إلى الفوتوشوب .
أما البعض الآخر فقد تحدث عن أن هذه الإطلالة لأحمد سعد جعلته يشبه إلى حد كبير الفنان ” تامر حسني ” ومنهم من اتهمه بتقليد نجم الجيل
فجاءت بعض تعليقات المتابعين مثل : ” أنا حاسة إنه بيقلد تامر حسني في الصورة دي ” و ” ما تقول يا ابني فين أحمد سعد ” و ” وشك بقى عامل كده ليه ” و ” قالب خالص على نجم الجيل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يثير الجدل في أحدث ظهور له .. والمتابعين : ” وشك بقى عامل كده ليه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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